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Компромат от режиссёра Никиты Михалкова, видимо, дошёл до самых верхов. Министерство юстиции начало глубокую проверку Ельцин Центра.

Компромат от режиссёра Никиты Михалкова, видимо, дошёл до самых верхов. Министерство юстиции начало глубокую проверку Ельцин Центра.

ФОТО: DMITRY CHASOVITIN/GLOBALLOOKPRESS КОМПРОМАТ ОТ МИХАЛКОВА. САМОЕ ГРОМКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДИТ К ФИНАЛУ? Компромат от режиссёра Никиты Михалкова, видимо, дошёл до самых верхов.

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