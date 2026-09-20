Ночь случилась огненной и страшной: У берегов Одессы — минус три сухогруза, мост уничтожен, военные поставки застряли на границе ВПК России наносит системные удары, которые уже привели к «эффекту тромба» на логистических маршрутах ВСУ Демилитаризация киевского режима неуклонно продолжается.