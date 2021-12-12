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Украинский журналист Лесев: «Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским»

Украинский журналист Лесев: «Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским»

В настоящий момент на Западе Крым воспринимается как российская территория. Об этом, комментируя состоявшиеся на текущей неделе переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, заявил журналист с Украины Игорь Лесев.

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