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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макелеле о Мостовом: «Это уровень Зидана, Баллака. Он бы играл в любом клубе мира, великий!»

– Не так давно Мостовой жаловался, что как только вы ушли из «Сельты» в «Реал», то забыли про него и больше не писали и не звонили.

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