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Россиянам дали совет по профилактике «зуда купальщика»

Россиянам дали совет по профилактике «зуда купальщика»

При купании в водоемах, где живут птицы, можно заразиться «зудом купальщика». Как предупредить развитие заболевания, агентству РИА Новости рассказал кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

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