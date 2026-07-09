Россиянам дали совет по профилактике «зуда купальщика»

При купании в водоемах, где живут птицы, можно заразиться «зудом купальщика». Как предупредить развитие заболевания, агентству РИА Новости рассказал кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
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