В Туле местная жительница напала с ножом на судебных приставов

18 марта стало известно о нападении на сотрудников службы судебных приставов. О происшествии рассказали СК России по Тульской областиМестная жительница напала с ножом на сотрудников службы судебных приставов.
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