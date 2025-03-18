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Тульские новости

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В Туле местная жительница напала с ножом на судебных приставов

В Туле местная жительница напала с ножом на судебных приставов

18 марта стало известно о нападении на сотрудников службы судебных приставов. О происшествии рассказали СК России по Тульской областиМестная жительница напала с ножом на сотрудников службы судебных приставов.

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