Военкоры: «Надо бахнуть “Орешником” по Польше!». Украина ударит по Москве? Запад не против

Германия снимает ограничения на дальнобойное оружие для Украины: эксперты предупреждают о рисках эскалации Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене ограничений на дальнобойность вооружения, поставляемого Украине.
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