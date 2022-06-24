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Подавленное состязание: кто обеспечил успешное окружение ВФУ под Лисичанском

Подавленное состязание: кто обеспечил успешное окружение ВФУ под Лисичанском

Мощная артиллерийская поддержка сыграла важнейшую роль в последних успехах союзных сил на «Донбасской дуге» — по сообщению Минобороны России, 25 июня были освобождены Горское и Золотое, а развивая успех войска блокировали с юга город Лисичанск.

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