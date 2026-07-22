Психиатр Сердюк рассказал, что качественны отдых и новые навыки помогут защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний

Главный внештатный специалист-психиатр Минздрава Свердловской области Олег Сердюк в интервью «ФедералПресс» заявил, что постоянный качественный отдых и новые навыки могут защитить мозг от болезни Альцгеймера и Паркинсона.
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