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Психиатр Сердюк рассказал, что качественны отдых и новые навыки помогут защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний

Психиатр Сердюк рассказал, что качественны отдых и новые навыки помогут защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний

Главный внештатный специалист-психиатр Минздрава Свердловской области Олег Сердюк в интервью «ФедералПресс» заявил, что постоянный качественный отдых и новые навыки могут защитить мозг от болезни Альцгеймера и Паркинсона.

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