Марочко: ВС России изолировали контратаки ВСУ у Андреевки

Украинское военное командование вынуждено перебросить дополнительные силы к утраченному селу Голубково в Запорожской области, так как российские войска после его взятия изолировали участок боевых действий в районе Андреевки.
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