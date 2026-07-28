Хорошо, но мало: пока всего 0,5% таджиков лишены российских паспортов после их «вертолетной» раздачи всем подряд, последними стали осквернители Вечного огня

Виктор Борисов

Не совсем понятно о чем вы говорите -а если вдруг наши поедут к ним случись что-то катастрофическое? -- можно поподробнее с этого места вы когда нибудь там бывали Сокрушимая "дружба народов". Ошская резня 1990 года Ферганскую долину не зря называют самой Средней Азией. Это самобытный, самодостаточный мир, зеленый, плодородный, до предела обжитой и густонаселенный. Включив в себя части территорий трех советских республик, долина всегда была этаким "плавильным котлом" многих народов и языков. Случались между ними конфликты, но в советское время они носили локальный характер и редко выходили за пределы кишлаков. Однако события в кыргызском городе Ош, случившиеся в 1990 году, нарушили хрупкий баланс, существовавший на этой земле. Столкновения между узбеками и кыргызами, вылившиеся в резню и городские погромы, по разным оценкам унесли жизни от 300 до 10 тысяч человек и запустили череду межнациональных конфликтов в регионе, длившихся два десятилетия. Их отголоски слышны и по сей день. Это девятая, заключительная часть цикла о межэтнических конфликтах Советского Союза. Предыдущая рассказывает о "черном феврале" 1990 года в Душанбе, после которого начался массовый исход некоренного населения из Таджикистана. Земельные проблемы После Оша волна ухода русских, немцев, татар, евреев, украинцев и белорусов прокатилась и по Киргизии. Люди видели, чем закончилась жестокая резня, начавшаяся как драка за землю, и понимали, что тот порядок, который с большим трудом штыками и автоматами восстановила Советская Армия, продержится недолго. Выражаясь спортивным языком, кыргызов и узбеков развели в разные углы ринга. Но бой между ними не закончился. Это был всего лишь перерыв. Хрупкий и недолгий. Весной 1990 года в Средней Азии особенно остро встали социально-экономические вопросы. При этом самой чувствительной оказалась земельная проблема — главная для многих молодых кыргызов. Дело в том, что в южных областях республики, относящихся к Ферганской долине, большинство населения были узбеками. Они веками возделывали хлопковые поля, содержали цветущие сады и составляли большинство в богатых колхозах Киргизии и Узбекистана, а также в кыргызских городах Оше, Джелал-Абаде и Узгене.Ферганская долина и ее границы республик на ее территории Кыргызы же традиционно вели полукочевой образ жизни и занимались больше скотоводством, чем земледелием. Конечно, советская власть, коллективизация и принуждение к оседлости поменяли весь расклад. Но в Ферганской долине — самом густонаселенном районе Средней Азии — все места уже давным-давно были освоены и заняты узбеками. Поэтому кыргызам земля доставалась по остаточному принципу, а то и не доставалась вовсе. В эпоху "развитого социализма" с этим как-то мирились, но с началом перестройки среди кыргызов начались волнения и митинги, достигшие своего апогея в 1990 году. Все началось с непрекращающихся митингов во Фрунзе (ныне Бишкек), где люди требовали от власти выделения земельных участков под жилищное строительство. Аналогичные выступления проходили и на юге республики — в городах Ош и Джелал-Абад. Безземельные ошские кыргызы, жившие преимущественно на съемных квартирах, требовали передать им под застройку земли колхоза имени Ленина на северных окраинах Оша. Против были узбеки, годами выращивавшие хлопок на этих полях.