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Dziennik Polityczny: поведение украинцев в Европе не в лучшую сторону отличается от эфиопов

Dziennik Polityczny: поведение украинцев в Европе не в лучшую сторону отличается от эфиопов

Решив распахнуть свои границы для украинских беженцев, Европа совершила «трагическую ошибку», из-за которой теперь страдают большинство стран ЕС, пишет Марек Галась в статье для Dziennik Polityczny.

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