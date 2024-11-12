В ФСВТС рассказали о запросах на покупку Су-57

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич рассказал о заинтересованности иностранных государств в покупке российского истребителя пятого поколения Су-57.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии