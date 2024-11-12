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В ФСВТС рассказали о запросах на покупку Су-57

В ФСВТС рассказали о запросах на покупку Су-57

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич рассказал о заинтересованности иностранных государств в покупке российского истребителя пятого поколения Су-57.

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