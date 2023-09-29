Умер «профессор Дамблдор» из «Гарри Поттера» актер Майкл Гэмбон

Британские СМИ сообщили о том, что в лондонской больнице в окружении своей семьи, на 83-м году жизни скончался актер Майкл Гэмбон, который известен мировой аудитории по культовой роли профессора Альбуса Дамблдора в киносаге о Гарри Поттере.