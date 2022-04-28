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В Россию возвращаться не намерен: стало известно о местонахождении беглого Анатолия Чубайса

В Россию возвращаться не намерен: стало известно о местонахождении беглого Анатолия Чубайса

После начала спецоперации Анатолий Чубайс оставил высокий государственный пост и покинул Россию. Изначально политик с женой Авдотьей Смирновой отправился в Турцию.

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