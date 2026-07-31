Мнение: «Законодательство ФРГ мешает расправе над АдГ», – Андрей Шмидт

Партнер русско-немецкой консалтинговой фирмы, эксперт по ФРГ Андрей Шмидт в программе «Мнение» заявил, что действующее руководство Германии пытается помешать победе «Альтернативы для Германии» на предстоящих выборах в Бундестаг.