Что произойдёт с мировой экономикой, если США откажутся от своих долговых обязательств

Государственный долг США ежеминутно увеличивается на один миллион долларов. Несколько лет назад он и вовсе превысил показатель ВВП государства, что не могло не встревожить лидеров других государств на планете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии