Как же так, Витя?

Владимир Петров

Это ты дурилка картонная. Не врубился, что живёшь не по своим хотелкам, а по законам природы. За их выполнение благодарности не вручаются. Вот создал тебя Творец глупым гоминидом - так и будешь бегать по отведённой тебе дорожке дурака.