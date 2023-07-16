-Мама, что случилось? Почему ты плачешь? Бабушка? а ты почему здесь, а не на даче? что случилось? Яндекс картинки Мать рыдала, бабушка сидела скорбно поджав губы, Вите никто ничего не говорил.
Как же так, Витя?
Комментарии
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Владимир Петров
Его потомки накажут или жулики обжулят. Как тебя.
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6 час.
Владимир Петров
Это ты дурилка картонная. Не врубился, что живёшь не по своим хотелкам, а по законам природы. За их выполнение благодарности не вручаются. Вот создал тебя Творец глупым гоминидом - так и будешь бегать по отведённой тебе дорожке дурака.
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6 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
читаю и балдею, что кто то верит в эту ПИСАнину!! ещё и обсуждение затеяли с руганью, писец полный, белый и пушистый!!
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5 час.
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