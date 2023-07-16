ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Nikolia Vovchenko
    Ага,заменить пиндосов на китайцев,очень выгодное предложениеПочему Китай зове...
  • анатолий панов
    То есть термин "многополярный мир" просто словоблудие.Почему Китай зове...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    читаю и балдею, что кто то верит в эту ПИСАнину!! ещё и обсуждение затеяли с руганью, писец полный, белый и пушистый!!Как же так, Витя?

Как же так, Витя?

Как же так, Витя?

-Мама, что случилось? Почему ты плачешь? Бабушка? а ты почему здесь, а не на даче? что случилось? Яндекс картинки   Мать рыдала, бабушка сидела скорбно поджав губы, Вите никто ничего не говорил.

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Комментарии
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Владимир Петров
Его потомки накажут или жулики обжулят. Как тебя.
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6 час.
Владимир Петров
Это ты дурилка картонная. Не врубился, что живёшь не по своим хотелкам, а по законам природы. За их выполнение благодарности не вручаются. Вот создал тебя Творец глупым гоминидом - так и будешь бегать по отведённой тебе дорожке дурака.
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6 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
читаю и балдею, что кто то верит в эту ПИСАнину!! ещё и обсуждение затеяли с руганью, писец полный, белый и пушистый!!
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5 час.

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