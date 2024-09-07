В Петербурге во дворе дома на улице Крыленко гражданин Узбекистана за рулем «Фольксвагене Поло» сбил шестилетнюю девочку на велосипеде, после чего начал оказывать ребенку недвусмысленные знаки внимания.
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В Петербурге во дворе дома на улице Крыленко гражданин Узбекистана за рулем «Фольксвагене Поло» сбил шестилетнюю девочку на велосипеде, после чего начал оказывать ребенку недвусмысленные знаки внимания.