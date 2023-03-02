Politros

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AFP: Лавров и Блинкен встретились на полях G20 в Нью-Дели впервые с начала СВО на Украине

AFP: Лавров и Блинкен встретились на полях G20 в Нью-Дели впервые с начала СВО на Украине

Пути главы МИД РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена пересеклись впервые с начала спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины.

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