AFP: Лавров и Блинкен встретились на полях G20 в Нью-Дели впервые с начала СВО на Украине

Пути главы МИД РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена пересеклись впервые с начала спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины.
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