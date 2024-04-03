Берег озера Безымянного лидирует в голосовании за проекты благоустройства

Более 11 тысяч ноябрян уже отдали свои голоса за проекты «Комфортной городской среды». В этом году на выбор есть три варианта: продолжение благоустройства Ноябрьск-парка, обустройство зоны отдыха в районе озера Безымянного и сквер «Город мастеров» по улице 60 лет СССР.
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