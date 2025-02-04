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Сталин трижды ломал планы глобализаторов. Две группы советской элиты, которые его ненавидели. Андрей Фурсов

Сталин трижды ломал планы глобализаторов. Две группы советской элиты, которые его ненавидели. Андрей Фурсов

Андрей Фурсов Внутри страны при жизни самого Сталина его ненавидели две группы советского истеблишмента.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Как все верно!!!
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13 час.
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