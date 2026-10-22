Вперед на Павлоград: «Азов», брошенный наперерез 51-й армии, начал лихо, но угодил в огненный капкан Прорыв группировки войск «Центр» к Белозерскому поставил Драпатого на немыслимый шпагат В милитари-тусовке главной новостью прошедшего дня стало подтверждение кадрами с геолокацией контроля армией России Золотого Колодезя, который бандеровцы буквально накануне «отбили».
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