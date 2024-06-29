"Красные линии" в обратную сторону: Хуситы ударили по судну Израиля "путинскими гиперзвуками". Запад сам вырыл для себя яму С

Александр Макеев

Дугин говорит дело! Атомное оружие с эффективными носителями нужно Ирану, Кубе, Венесуэле, Никарагуа, Вьетнаму! Вьетнаму есть за что мстить нацистам США, которые убили миллионы вьетнамцев! Да и французам не грех послать ответку за их зверства во Вьетнаме! А уж КНДР реально на изготовке для ударов по Японии, США и Южной Корее! е достаёт лишь достаточное количество ядерных и термоядерных боеголовок и носителей для них! Кстати, и Сирия в некотором будущем может доразвиться до того, чтобы и ей досталось достаточное количество атомного оружия. Хорошо бы и Сербии обзавестись атомным и термоядерным оружием. Но для этого Сербии надо объединиться с Черногорией, чтобы получить выход к побережью Средиземного моря, очень способствующему появлению там атомного и термоядерного оружия и носителей к нему!.