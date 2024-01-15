Театр абсурда
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Театр абсурда

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Бундесвер отрабатывает сценарий войны с Россией

Бундесвер отрабатывает сценарий войны с Россией

Немецкий Bild публикует выдержки из материалов «секретного документа» Бундесвера, в котором прописаны четкие шаги в случае вероятного конфликта с РФ, который может начаться в течение 2024 года.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Дождались!!!!!
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15 час.
radiofree RF
Опять фрицы железом бряцают,видно история ничему не учит.
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14 час.
лл
лина любимцева
Они  всерьез нацелились уничтожить Россию. И это планы не только Бундесвера, это планы всего &quot;коллективного Запада&quot;... Сбились в БАНДУ... ТВАРИ!! ЭТО КОМУ мы там стали &quot;своими, капиталистическими&quot;?!!... И что теперь? БУДЕМ ЖДАТЬ, ПОКА ОНИ НАПАДУТ ВСЕЙ СВОЕЙ ДИКОЙ СВОРОЙ?!!
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12 час.

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