Немецкий Bild публикует выдержки из материалов «секретного документа» Бундесвера, в котором прописаны четкие шаги в случае вероятного конфликта с РФ, который может начаться в течение 2024 года.
Бундесвер отрабатывает сценарий войны с Россией
Комментарии
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Анатолий Анатольев
Дождались!!!!!
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15 час.
radiofree RF
Опять фрицы железом бряцают,видно история ничему не учит.
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14 час.
лл
лина любимцева
Они всерьез нацелились уничтожить Россию. И это планы не только Бундесвера, это планы всего "коллективного Запада"... Сбились в БАНДУ... ТВАРИ!! ЭТО КОМУ мы там стали "своими, капиталистическими"?!!... И что теперь? БУДЕМ ЖДАТЬ, ПОКА ОНИ НАПАДУТ ВСЕЙ СВОЕЙ ДИКОЙ СВОРОЙ?!!
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12 час.
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