Бундесвер отрабатывает сценарий войны с Россией

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лина любимцева

Они всерьез нацелились уничтожить Россию. И это планы не только Бундесвера, это планы всего "коллективного Запада"... Сбились в БАНДУ... ТВАРИ!! ЭТО КОМУ мы там стали "своими, капиталистическими"?!!... И что теперь? БУДЕМ ЖДАТЬ, ПОКА ОНИ НАПАДУТ ВСЕЙ СВОЕЙ ДИКОЙ СВОРОЙ?!!