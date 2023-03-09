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«МЮ» впервые за 23 года забивает 2+ гола в 15 домашних матчах подряд. Забито 43 мяча за этот отрезок

«Манчестер Юнайтед» крупно победил «Бетис» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» продлил до 15 матчей серию из домашних игр, в которых они забивают как минимум два гола.

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