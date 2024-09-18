Представитель «Руки вверх!» обвинил двойника Жукова в паразитировании на образе

Руководитель «Больше чем агентство» и представитель солиста группы «Руки вверх!» певца Сергея Жукова Петро Шекшеев в четверг, 19 сентября, объяснил, почему к двойнику исполнителя — артисту Андрею Белянину — был предъявлен судебный иск.