Представитель «Руки вверх!» обвинил двойника Жукова в паразитировании на образе

Руководитель «Больше чем агентство» и представитель солиста группы «Руки вверх!» певца Сергея Жукова Петро Шекшеев в четверг, 19 сентября, объяснил, почему к двойнику исполнителя — артисту Андрею Белянину — был предъявлен судебный иск.
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