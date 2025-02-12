Иркутск готовится к 80-летию Победы: памятные мероприятия и акции

В Иркутске прошло заседание оргкомитета по подготовке к 80-летию Победы. К празднику выпустят первый том книги памяти героев СВО, создадут мемориальные объекты, включая памятник несовершеннолетним узникам концлагерей на площади перед «Вечным огнём», сообщили в мэрии города.
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