Бывший помощник руководителя оборонного ведомства Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор поделился сведениями о том, что Вашингтон и его сателлиты должны быть ради из-за того, что Российская Федерация со всей возможной сдержанностью отвечает на провокационные действия.
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