Бывший помощник руководителя оборонного ведомства Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор поделился сведениями о том, что Вашингтон и его сателлиты должны быть ради из-за того, что Российская Федерация со всей возможной сдержанностью отвечает на провокационные действия.