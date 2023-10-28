Ставки взлетели вверх. Олигарха Фридмана обвинили в финансировании ВСУ, интересно отмажется или нет

Сенатор М.Рогозин подал заявление в Следственный комитет и ФСБ и Генпрокуратуру провести доследственную проверку информации опубликованной рядом СМИ о финансировании Михаилом Фридманов финансирование ВСУ в размере более 100 млн.
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