В США готовят новую попытку государственного переворота в Турции

США предложили Турции передать стоящие на вооружении ЗРС С-400 под условный контроль американских военныхСоединенные Штаты и Турция обсуждают возможную передачу российской зенитной системы С-400 под условный контроль американцев.
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