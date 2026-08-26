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Энциклопедия географа

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Пляжная культура Африки: как традиции, мода и атмосфера формируют отдых у воды

Пляжная культура Африки: как традиции, мода и атмосфера формируют отдых у воды

Африканский континент невозможно свести к одному сценарию пляжного отдыха. Десятки стран, климатических зон, религиозных традиций и культурных кодов создают удивительно разнообразную картину того, как девушки проводят время у воды.

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