«Арктический» министр Чекунков попросил уделить внимание транспорту в Новом Уренгое и Салехарде

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков обсудил с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым мастер-планы опорных городов в автономии, а также принял участие в церемонии открытия года семьи в Салехарде.
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