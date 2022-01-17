В Национальном автомобильном союзе призвали ввести субсидии для автовладельцев, которые перешли на пропан

В России планируют повысить объем потребления природного газа в качестве моторного топлива. В Минэнерго отметили, что развитие потребления экологичного и низкого в части выбросов СО2 газомоторного топлива актуально для всех субъектов страны.
В России планируют повысить объем потребления природного газа в качестве моторного топлива. В Минэнерго отметили, что развитие потребления экологичного и низкого в части выбросов СО2 газомоторного топлива актуально для всех субъектов страны.
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