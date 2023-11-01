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Клинический психолог Тамбовцева заявила о пользе стресса для организма

Клинический психолог Тамбовцева заявила о пользе стресса для организма

Допустимый уровень стресса назвала врач Новосибирской государственной психиатрической больницы №3.В Новосибирске клинический психолог Анастасия Тамбовцева, которая работает в психиатрической больнице №3, заявила о пользе стресса для организма.

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