"Войну наскакали": власти Львовской области отменили все выплаты участникам Майдана-2014================= ЕВРЕИ сбрасывают (выбрасывают) СВОИ использованные ПРЕЗЕРВАТИВЫ.

св

спивак виктор

во истину уроды пожирают уродов,вам же сволочи плохо жилось до 13 г,забажалось кавы и труселей,и итог,сотни тысяч погибших миллионы калек руины и смерть страны!наскакали скакуняки!