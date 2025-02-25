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"Войну наскакали": власти Львовской области отменили все выплаты участникам Майдана-2014

"Войну наскакали": власти Львовской области отменили все выплаты участникам Майдана-2014

БлокнотРУ «Героев» революции достоинства, как украинцы называли Евромайдан 2014 года, лишают всех социальных выплат.

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Комментарии
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Алексей Тан
&quot;Войну наскакали&quot;: власти Львовской области отменили все выплаты участникам Майдана-2014================= ЕВРЕИ сбрасывают (выбрасывают) СВОИ использованные ПРЕЗЕРВАТИВЫ.
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7 час.
св
спивак виктор
во истину уроды пожирают уродов,вам же сволочи плохо жилось до 13 г,забажалось кавы и труселей,и итог,сотни тысяч погибших  миллионы калек руины и смерть страны!наскакали скакуняки!
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6 час.
Наталья Радостева
Надо с них ещё и обратно деньги потребовать - как Трамп)))))
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6 час.
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