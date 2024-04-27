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Сунак гарантирует русским настоящую войну

Сунак гарантирует русским настоящую войну

КОТ  КОСТЯН Даже интересно, насколько сильно зажали в тисках Риши Сунака, чтобы британский премьер в отчаянии объявил о готовности погубить свою страну.

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Комментарии
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Людмила Байкова Байкова
А подгузники он себе приготовил?
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9 час.
Миша Потапов
Нормально, что ож наверняка. Только кто -ж выстрелит? У нас же все такие &quot;мы не такие&quot;, мы лучге.😗
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8 час.
Евгения Болотова
&quot;...не дымят больше трубы гигантских заводов, закрыты шахты и ТЭЦ, молодежь не обучается на инженеров и сержантов. Британия даже свой легендарный Королевский флот довела до уровня позорища, когда новенькие корабли ломаются сразу после приемки. А старые пилят на металл, потому что некому на них служить....&quot; - нашу это страну не напоминает? А это: &quot;это означает, что бюджет придется перекроить. Урезать социальные расходы настолько, чтобы люди массово шли в рекруты, ибо там им вылечат зубы, а на гражданке они не дождутся этого и за десять лет. Одновременно придется поднять налоги для крупного бизнеса, который приложит все усилия, чтобы защититься от этого. ...&quot; - кроме, как поднять налоги для бизнеса...
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7 час.

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