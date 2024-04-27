Сунак гарантирует русским настоящую войну

Евгения Болотова

"...не дымят больше трубы гигантских заводов, закрыты шахты и ТЭЦ, молодежь не обучается на инженеров и сержантов. Британия даже свой легендарный Королевский флот довела до уровня позорища, когда новенькие корабли ломаются сразу после приемки. А старые пилят на металл, потому что некому на них служить...." - нашу это страну не напоминает? А это: "это означает, что бюджет придется перекроить. Урезать социальные расходы настолько, чтобы люди массово шли в рекруты, ибо там им вылечат зубы, а на гражданке они не дождутся этого и за десять лет. Одновременно придется поднять налоги для крупного бизнеса, который приложит все усилия, чтобы защититься от этого. ..." - кроме, как поднять налоги для бизнеса...