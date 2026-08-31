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Царьград

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Посол Гончар рассказал о последствиях отказа ЕС и НАТО от энергоносителей

Посол Гончар рассказал о последствиях отказа ЕС и НАТО от энергоносителей

Посол России в Брюсселе, Денис Гончар, заявляет, что отказ ЕС и НАТО от российских энергоносителей с 2022 по 2025 годы вызвал стагнацию, рецессию и рекордную инфляцию в 22%, ухудшая покупательную способность и доступность жилья.

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