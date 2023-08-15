«Повлиял только приказ сверху» – военкор рассказал об отношении жителей Донбасса к нацистам

Политнавигатор Только жёсткий приказ сверху заставил воюющих на передовой жителей Донбасса начать брать в плен неонацистов.
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