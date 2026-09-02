UN Warns Global Warming Will Top 1.5C Within Years

The rise in global temperature is on track to soon exceed 1.5 degrees Celsius, likely within the next few years, a new UN Environment Programme (UNEP) report showed on Wednesday.
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