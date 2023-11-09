Поворот на Кипарисово закроют на трассе Хабаровск – Владивосток

В Приморье завершили асфальтирование проезжей части на половине путепровода федеральной автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск — Владивосток в районе села Кипарисово, сообщает ИА UssurMedia, со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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