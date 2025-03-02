В Петрозаводске отпразднуют «Широкую Масленицу»

2 марта петрозаводчан приглашают на народное гуляние на площадь Кирова с 12:00 до 15:00. Для гостей праздника подготовили ярмарку мастеров-ремесленников, концертную программу, игры, забавы, конкурсы и многое другое, сообщила на своей странице мэр города Инна Колыхматова.