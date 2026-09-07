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Тело нашли возле загона со свиньями в селе Алтайского края

Тело нашли возле загона со свиньями в селе Алтайского края

Тело у хлева со свиньями обнаружили в селе Лебедино Табунского района. Как сообщает "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Алтайскому краю, останки могут принадлежать 63-летнему местному жителю.

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