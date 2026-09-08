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Царьград

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Настя Ивлеева вернулась к работе после скандала с вечеринкой

Настя Ивлеева вернулась к работе после скандала с вечеринкой

Настя Ивлеева возвращается к работе после скандала с «голой вечеринкой» в декабре 2023 года. Её выбрали лицом модного бренда, в то время как ранее на её месте в российском кино использовали искусственный интеллект.

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