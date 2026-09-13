Удивительные и интересные фотографии Выборга времен Российской империи

Период конца XIX — начала XX века стал для Выборга (тогда второго по величине города Великого княжества Финляндского в составе Российской империи) настоящим «золотым веком».
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