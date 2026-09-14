Watch: Kody Brown, wife Robyn exit 'Sister Wives' ahead of Season 21

Meri, Janelle and Christine react to Kody and Robyn leaving "Sister Wives" after 16 years in a trailer for Season 21 of the TLC reality series.
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