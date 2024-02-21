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Ефимов: Более 14 тыс. рабочих мест появится в СВАО по городской программе

Ефимов: Более 14 тыс. рабочих мест появится в СВАО по городской программе

Благодаря строительству общественно-деловых объектов и технопарка по городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на северо-востоке столицы появится более 14 тысяч дополнительных рабочих мест.

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