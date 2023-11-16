Минцифры определяет биометрию. Правительство определит, что считать биометрическими данными

Россия расширит с сентября 2024 года действие закона о биометрических данныхМинцифры РФ подготовило проект постановления правительства о расширении сферы действия Федерального закона «Об идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных».
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