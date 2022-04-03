В HYBE решили раскрыть личность одной из девушек айдолов BTS: это возлюбленная Чонгука Миджу

Все АРМИ прекрасно знают, что руководство компании HYBE не позволяет ангелочкам Bangtan участвовать в интернет-дебатах и разглашать подробности личной жизни, но иногда состав директоров делает исключение и разрешает поклонникам узнать немного больше о жизни своих кумиров.