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В HYBE решили раскрыть личность одной из девушек айдолов BTS: это возлюбленная Чонгука Миджу

В HYBE решили раскрыть личность одной из девушек айдолов BTS: это возлюбленная Чонгука Миджу

Все АРМИ прекрасно знают, что руководство компании HYBE не позволяет ангелочкам Bangtan участвовать в интернет-дебатах и разглашать подробности личной жизни, но иногда состав директоров делает исключение и разрешает поклонникам узнать немного больше о жизни своих кумиров.

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