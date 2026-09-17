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На авианосце ВМС США появился «чёрный рынок» по торговле туалетной бумагой

На авианосце ВМС США появился «чёрный рынок» по торговле туалетной бумагой

Американский президент Дональд Трамп пытается силой добиться покорности от Ирана, и военно-морская блокада стала для него главным инструментом.

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